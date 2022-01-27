Коломойский консультировал власть во время работы над “ресурсным” законопроектом №5600 – СМИ

“Сразу несколько собеседников у власти утверждают, что в эпохальной войне [президента Украины Владимира] Зеленского и Ахметова не последнюю роль играл никто иной как Коломойский. “На самом деле за войной с Ринатом торчат уши как раз Бени”, – резюмирует не под запись уже один из друзей олигарха. И добавляет: “Но если все думают, что Беня ничего не делает и только пьет водку у себя в деревне под Днепром, значит его стратегия работает”, – пишут авторы материала.

По информации издания, Коломойский консультировал власть по так называемому “антиахметовскому” закону №5600, которым повысили налоги.

“Ну, у Валерьевича тоже есть горнообогатительные комбинаты, как у Рината. Потому он понимает этот бизнес. Какие-то консультации давал нам (речь об “антиахметовском” законе относительно ренты на железную руду – УП). Но мы бы и без него справились”, – заявил один из влиятельных членов команды Зеленского.

Контекст:

Законопроект №5600 “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений” был зарегистрирован в Верховной Раде 2 июня 2021 года, его инициатором выступил Кабмин.

Правительство одобрило его на заседании 12 мая. В Кабмине говорили, что изменения дадут возможность собирать в государственный бюджет дополнительно более 60 млрд грн в год. Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что нововведения коснутся только крупного бизнеса и не затронут общегосударственных налогов для граждан, а также малого и среднего бизнеса.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) раскритиковало законопроект, в ведомстве отметили, что он содержит коррупционные факторы и ряд других нарушений, поэтому должен быть существенно доработан. Вывод экспертизы НАПК опубликовало на своем сайте 8 июня.

Нардеп от “Европейской солидарности” Олег Синютка заявлял, что в законопроекте снижаются налоги для олигархов, близких к власти. “Власть использует этот закон с политическим мотивом. Те, кто ее критикуют, получают большие налоги. А свои, “домашние” олигархи, то есть причастные к марганцевой руде, наоборот, избегают налогообложения”, – объяснял политик.

1 июля Рада приняла законопроект в первом чтении, 30 ноября – во втором. Рассматривали документ по спецпроцедуре, ограничивающей время на рассмотрение поправок (всего их было подано более 11 тыс.).

Рассмотрение проекта во втором чтении неоднократно переносилось. Нардеп от “Слуги народа”, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснял это консультациями, которые “касались самых болезненных вопросов для крупного бизнеса”. По его словам, ресурсы законопроекта №5600 отображены в проекте госбюджета на 2022 год.

Нардепы подали ряд проектов постановлений об отмене законопроекта, но 14 декабря все они Радой были отклонены, документ подписал спикер и передал на подпись президенту. Зеленский подписал его 20 декабря.

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