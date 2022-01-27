 

Коломойский консультировал власть во время работы над “ресурсным” законопроектом №5600 – СМИ

27.01.2022, 13:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Сразу несколько собеседников у власти утверждают, что в эпохальной войне [президента Украины Владимира] Зеленского и Ахметова не последнюю роль играл никто иной как Коломойский. “На самом деле за войной с Ринатом торчат уши как раз Бени”, – резюмирует не под запись уже один из друзей олигарха. И добавляет: “Но если все думают, что Беня ничего не делает и только пьет водку у себя в деревне под Днепром, значит его стратегия работает”, – пишут авторы материала.

По информации издания, Коломойский консультировал власть по так называемому “антиахметовскому” закону №5600, которым повысили налоги.

“Ну, у Валерьевича тоже есть горнообогатительные комбинаты, как у Рината. Потому он понимает этот бизнес. Какие-то консультации давал нам (речь об “антиахметовском” законе относительно ренты на железную руду – УП). Но мы бы и без него справились”, – заявил один из влиятельных членов команды Зеленского.

Контекст:

Законопроект №5600 “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений” был зарегистрирован в Верховной Раде 2 июня 2021 года, его инициатором выступил Кабмин.

Правительство одобрило его на заседании 12 мая. В Кабмине говорили, что изменения дадут возможность собирать в государственный бюджет дополнительно более 60 млрд грн в год. Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что нововведения коснутся только крупного бизнеса и не затронут общегосударственных налогов для граждан, а также малого и среднего бизнеса.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) раскритиковало законопроект, в ведомстве отметили, что он содержит коррупционные факторы и ряд других нарушений, поэтому должен быть существенно доработан. Вывод экспертизы НАПК опубликовало на своем сайте 8 июня.

Нардеп от “Европейской солидарности” Олег Синютка заявлял, что в законопроекте снижаются налоги для олигархов, близких к власти. “Власть использует этот закон с политическим мотивом. Те, кто ее критикуют, получают большие налоги. А свои, “домашние” олигархи, то есть причастные к марганцевой руде, наоборот, избегают налогообложения”, – объяснял политик.

1 июля Рада приняла законопроект в первом чтении, 30 ноября – во втором. Рассматривали документ по спецпроцедуре, ограничивающей время на рассмотрение поправок (всего их было подано более 11 тыс.). 

Рассмотрение проекта во втором чтении неоднократно переносилось. Нардеп от “Слуги народа”, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснял это консультациями, которые “касались самых болезненных вопросов для крупного бизнеса”. По его словам, ресурсы законопроекта №5600 отображены в проекте госбюджета на 2022 год.

Нардепы подали ряд проектов постановлений об отмене законопроекта, но 14 декабря все они Радой были отклонены, документ подписал спикер и передал на подпись президенту. Зеленский подписал его 20 декабря.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.12 / “Европейская солидарность” и “Слуга народа” – лидеры парламентского антирейтинга – опрос

27.07 / В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом

26.10 / Франция отозвала посла из Анкары после критики Эрдогана в адрес Макрона

26.03 / “Ох, жесть”, “Через фото больно от этих ожогов”. Jerry Heil шокировала подписчиков загаром

14.01 / NASA подтверждает, что китайский спутник разрушен в результате столкновения

10.08 / СМИ сообщили об инсульте у Ефремова из-за игры «Спартака»

15.03 / В Минздраве заявили о запуске коронавирусом процессов старения

04.08 / Обвинение запросило для брата Навального условный срок

15.09 / В Украине за сутки подтвердили наибольшее с мая число случаев COVID-19

19.11 / “Захороните сами или в мусорку выбросьте”. В РФ полицейский предложил выбросить найденные останки репрессированных

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика