 

В России создадут институт по изучению преступлений НАТО

27.01.2022, 12:51, Разное
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На базе Российского военно-исторического общества (РВИО) будет создан специализированный научный институт, специалисты которого дадут правовую оценку преступлениям НАТО.

Из бюджета РВИО на деятельность института в 2022 году выделено 50 млн рублей. Эти средства будут направлены на проведение конференций, изданий монографий и создание документальных фильмов.

– Уже в первые годы своего существования НАТО показало своё истинное лицо, недаром миллионы людей по всему миру называли организацию агрессивным блоком. Руки натовцев по локоть в крови простых жителей Кореи, Вьетнама, Ирака, Гренады и десятков других стран. В нашем институте мы будем заниматься исключительно научными изысканиями, мы будем опираться только на факты. Мир должен знать правду о преступлениях НАТО, – заявил глава РВИО Владимир Мединский.

При институте также планируется создать попечительский совет, в который войдут представители крупнейших госкорпораций России.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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