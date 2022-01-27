Скандалы: Магнат из «Известий»

Фирма зятя главы Росгвардии получила 1,2 млрд рублей после секретного постановления властей Петербурга

Компания «Главстрой-СПб специализированный застройщик», принадлежащая зятю главы Росгвардии Виктора Золотова — продюсеру Юрию Чечихину, заключила контракт почти на 1,2 млрд руб. с властями Санкт-Петербурга, заметил «Собеседник». Эти деньги фирма получит за передачу в собственность города здания школы в поселке Парголово.

Секретные деньги для знакомого Дерипаски

Общеобразовательная школа на 825 мест расположена в ЖК «Северная долина». Это уже четвёртое общеобразовательное учреждение в новом микрорайоне у метро «Парнас», застраиваемом компанией «Главстрой Санкт-Петербург».

Изначально власти заключили с застройщиком договор безвозмездного пользования объектом, но в итоге было принято решение выкупить здание в государственную собственность. Его стоимость — свыше 1,155 млрд руб.

В обосновании цены приводятся расчеты, исходя из которых стоимость 1 места в школе составляет 1,4 млн руб. При этом в документе говорится, что стоимость покупки была одобрена постановлением городского правительства №862 от 11 ноября 2021 года. Однако в базе администрации Санкт-Петербурга этого документа нет. Опубликованы постановления №860, 861, но следующим в списке идет постановление под номером 864.

В сентябре 2021 года власти Петербурга сообщили, что «Главстрой-СПб специализированный застройщик» при содействии СПб ГБУ «Управление строительными проектами» получило разрешение на ввод в эксплуатацию общеобразовательной школы.

«Главстрой Санкт-Петербург» является одним из крупнейших российских девелоперов, компания включена в перечень системообразующих организаций российской экономики. Одним из ее основателей был миллиардер Олег Дерипаска.

Владельцем ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик» является ООО «Главстрой-Инвест», а учредителями последней – АО «Сиена инвест» и зять главы Росгвардии Виктора Золотова Юрий Чечихин. Ранее 90,9% компании контролировала структура Дерипаски (кипрский офшор Fenestraria Consultans Ltd). Но в ноябре 2019-го ее доля перешла к АО «Сиена инвест», которая была создана несколькими месяцами ранее.

Компания является активным участником госзакупок. С 2014 года она заработала на тендерах больше 14 млрд руб.

Как ранее сообщал «Собеседник», в 2021 году «Главстрой Санкт-Петербург» получил 193 млн руб. за помещения для размещения спортивного зала школы олимпийского резерва все в том же Парголово. По словам властей, на территории ЖК должен быть открыт новый спортивный зал для занятий прыжками на батуте. Интересно, что поручение о его создании было дано президентом России.

Магнат из «Известий»

Строительство жилья – не единственный бизнес Юрия Чечихина. В октябре 2019 года он стал совладельцем компании «Большая тройка», которая считается крупнейшим поставщиком программных решений для отслеживания передвижений мусора в стране. Фирма расположена в Сколково и также активно участвует в госзакупках.

В 2016 году оппозиционер Алексей Навальный рассказал, что Юрий Чечихин является мужем Жанны Золотовой — дочери главы Росгвардии. Известно, что Чечихин работал в медиабизнесе, вместе с сыном Виктора Золотова Романом он продюсировал несколько фильмов, в том числе сериал «Воротилы» и ленту «Обстоятельства». С 2009 до 2011 года Чечихин также занимал пост гендиректора газеты «Известия».

«Собеседник» также узнал, что Чечихин владеет квартирой в Можайском районе Москвы площадью 172 кв. м., стоимость которой может составлять около 70 млн рублей. Эта же квартира указана в данных об автомобиле Жанны Золотовой, которая является полной тезкой дочери главы Росгвардии.

Согласно сведениям из ГИБДД, женщина владела автомобилем Lexus RX 300 (цена на новую комплектацию начинается от 4 млн рублей). Навальный же сообщал, что Золотова владеет квартирой в элитном доме на Ломоносовском проспекте, ее площадь якобы составляет около 500 кв. м.

По данным СМИ, Юрий Чечихин владеет также домом на Рублевке. Рядом с его участком расположен участок сына Золотова, Романа. Еще один их сосед — давний друг президента Николай Шамалов, который считается отцом бывшего мужа дочери Путина Катерины Тихоновой.

Илья Давлятчин