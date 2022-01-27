Прокуратура Германии выдвинула обвинения в шпионаже против россиянина

Прокуратура Германии выдвинула обвинения в работе на российскую разведку задержанному в 2021 году в ФРГ гражданину России, говорится в заявлении ведомства.

Согласно сообщению, обвинение было предъявлено 9 декабря 2021 года гражданину РФ Ильнуру Н., передает ТАСС.

Подозреваемый был задержан в Германии 18 июня 2021 года. Мужчина работал научным сотрудником в одном из университетов Баварии.