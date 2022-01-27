 

В Госдуме приветствовали заявление Путина по майнингу криптовалют

27.01.2022, 12:30, Новости дня
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«Здравый смысл возобладает, Центробанк сменит риторику и начнет думать как цивилизованно регулировать сферу криптовалюты», – сообщил глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, комментируя поручение президента РФ Владимира Путина ЦБ и правительству всесторонне обсудить регулирование криптовалют.

Метелев напомнил, что после заочной дискуссии ЦБ и Минфина о запрете криптовалют президент вмешался в ситуацию и поручил правительству всесторонне обсудить проблему, договориться и сообщить о результатах.

«После такой медиации скорее всего здравый смысл возобладает, ЦБ сменит риторику и начнет думать как цивилизованно регулировать эту сферу, а не сталкивать нашу страну с пути технического прогресса», – отметил он в Telegram.

Ранее президент Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что у Центробанка есть своя позиция по криптовалютам, но регулятор не пытается препятствовать техническому прогрессу. 

Напомним, в ЦБ заявили, что масштаб и распространение майнинга криптовалюты на территории РФ несет риски для экономики и финансовой стабильности, поэтому его нужно запретить. Как считают в ЦБ, майнинг создает непроизводительный расход электроэнергии, ставящий под угрозу энергообеспечение жилых зданий, зданий социальной инфраструктуры и предприятий. Также происходящее сказывается на экологической повестке страны.

Минфин РФ также выступает за регулирование, а не запрет криптовалют.



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