СМИ: Брэд Питт тайно встречается со шведской певицей Люкке Ли

У 58-летнего Брэда Питта роман с 35-летней шведской певицей Lykke Li (Люкке Ли). Так говорят американские таблоиды со ссылкой на свои источники. В качестве аргумента они приводят слова очевидцев, видевших ее в компании Брэда Питта за обедом в новом фешенебельном итальянском ресторане Mother Wolf в Лос-Анджелесе. Проследив за певицей, журналисты выяснили, что она живет по соседству с актером – ее дом находится всего в трех минутах езды от особняка Питта. Репортеры сделали вывод, что, будучи соседями, актеру и певице легко скрывать свои романтические отношения. Впрочем, пока ни Брэд, ни Люкке официально не комментируют эту информацию.

О предполагаемой новой пассии Брэда Питта известно следующее. Ли Люкке Тимотей Закриссон (настоящее имя певицы – ред.) родилась в городе Истад в семье фотографа и гитариста. Родители жили с маленькой Люкке в Стокгольме, в горах в Португалии, в Лиссабоне, в Марокко, в Непале и даже в Индии. В возрасте 19 лет будущая певица переехала на три месяца в бруклинский квартал Бушуик в Нью-Йорке, а через два года вернулась и записала свой дебютный альбом. Всего в дискографии 35-летней певицы четыре студийных пластинки. Что касается личной жизни, что Люкке Ли долгое время была вместе с продюсером Джеффом Баскером, от которого в феврале 2016-го родила сына Дион. Сейчас певица воспитывает ребенка одна.

Брэд Питт, как известно, все еще борется с бывшей женой Анджелиной Джоли за совместную опеку над детьми – его адвокаты готовят новое прошение, после того как в октябре стало известно, что Калифорнийский суд отклонил сентябрьскую апелляцию Брэда Питта с требованием пересмотра прошлого решения суда без объяснения причин. Бракоразводный процесс бывших возлюбленных идет уже более пять лет. Инициатором расставания стала Анджелина, которая в сентябре 2016-го подала на развод, сославшись на “непримиримые разногласия”. Это произошло после того, как во время перелета на частном борту Питт сильно напился и начал спорить с Анджелиной, в ссору вмешался Мэддокс, которому отец грубо ответил, чем вызвал у Джоли приступ гнева. Служащие аэропорта слышали, как пара ругается, еще до того, как к самолету подали трап.

Ранее Брэду Питту приписывали роман с Алией Шокат, а также пытались свести обратно с Дженнифер Энистон. Но все это так и осталось только слухами.