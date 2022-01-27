 

В Госдуме способ предотвратить войну на Украине

27.01.2022, 12:24, Разное
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Поставки российских вооружений ополченцам Донбасса помогут предотвратить войну на востоке Украины. Об этом заявил депутат Госдумы России, лидер партии “Справедливая Россия — За правду” Сергей Миронов.

Миронов призвал сделать все возможное для защиты проживающих в непризнанных ДНР и ЛНР российских граждан от возможного украинского вторжения.

“Даже факт того, что мы стали об этом говорить и ожидается возможная поставка вооружения в Донбасс, может остудить горячие головы, которые сейчас призывают к военным действиям и рассчитывают на военную поддержку НАТО”, – цитирует Ura.ru слова Миронова.



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