 

Стрелок, убивший в Днепре пять человек, сам вышел на связь после побега – Госбюро расследований

27.01.2022, 12:21, Новости дня
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По имеющимся данным, Рябчук попросил позвонить в полицию случайную женщину.

После этого стрелка задержали, это произошло в одном из поселков в окрестностях Днепра.

Автомат, который Рябчук забрал после стрельбы, был при нем при задержании.

Контекст:

В МВД Украины сообщали, что в ночь на 27 января на Южном машиностроительном заводе “Южмаш” в Днепре Рябчук при выдаче оружия по неустановленным причинам из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих Нацгвардии, после чего скрылся с оружием. В результате этого пять человек погибли, еще пятеро получили ранения.

Трое из пяти раненых находятся в тяжелом состоянии.

Обстоятельства инцидента расследуют военная прокуратура и Государственное бюро расследований (ГБР).

В ГБР отметили, что среди погибших – гражданское лицо, женщина.

Глава МВД Денис Монастырский заявил, что “будет создана комиссия по изучению обстоятельств, которые могли привести к таким действиям 21-летнего военнослужащего”. “Также будут изучаться обстоятельства прохождения Артемом Рябчуком военно-медицинской комиссии, его психическое состояние на момент выдачи допуска к оружию. После изучения условий и обстоятельств, приведших к трагедии, будут сделаны выводы. В том числе кадровые”, – сказал министр.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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