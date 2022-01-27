ГБР открыло уголовное производство по служебной халатности руководства Нацгвардии из-за трагедии на “Южмаше”

Об этом говорится в сообщении, опубликованном 27 января на сайте ГБР.

Предварительная квалификация преступления – халатное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

“ГБР проводит весь комплекс мер по установлению не только обстоятельств преступления, но и проведет тщательное расследование условий, из-за которых это стало возможным. Необходимо выявить все детали, которые могли привести к трагедии, чтобы исключить повторение в будущем”, – отметил директор Госбюро Алексей Сухачев.

По его словам, “должностные лица Главного управления НГУ в условиях особого периода халатно относились к военной службе при организации мероприятий по охране важных государственных объектов, объектов критической инфраструктуры, органов государственной власти”.

Кроме того, как подчеркнул Сухачев, не было надлежащим образом обеспечено “несение службы на этих объектах военнослужащими подчиненных частей оперативно-территориальных управлений НГУ”.

Контекст:

В МВД сообщали 27 января, что на Южном машиностроительном заводе “Южмаш” в Днепре военнослужащий НГУ, солдат срочной службы Артемий Рябчук при выдаче оружия по неустановленным причинам из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих Нацгвардии, после чего скрылся с оружием. В результате этого пять человек погибли, еще пятеро получили ранения.

В ГБР отметили, что среди погибших – гражданское лицо, женщина.

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что трое раненых на “Южмаше” в тяжелом состоянии, жизнь двоих вне опасности.

Рябчука задержали 27 января, проинформировал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский. Он отметил, что по его приказу “будет создана комиссия по изучению обстоятельств, которые могли привести к таким действиям 21-летнего военнослужащего”.

“Также будут изучаться обстоятельства прохождения Артемом Рябчуком военно-медицинской комиссии, его психическое состояние на момент выдачи допуска к оружию. После изучения условий и обстоятельств, приведших к трагедии, будут сделаны выводы. В том числе кадровые”, – заявил Монастырский.

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