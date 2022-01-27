 

Врач рассказал, почему спать перед включенным телевизором опасно для человека

27.01.2022, 11:56, Разное
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Многие люди даже не задумываются о том, что, казалось бы, банальные привычки могут нанести существенный вред здоровью.

Расскажем, какие именно процессы протекают в головном мозге в ночное время, и почем стоит отказаться от ночного сна под сопровождение включенного телевизора.

Достаточно представить, что обычный человек возвращается с работы, готовит ужин, решает еще какие-то бытовые задачи, а потом отправляется отдыхать в компании с телевизором, по которому будут показывать новую серию сериала. Часто бывает, что зритель, расслабившийся в уютном кресле засыпает.

Не так давно австралийские специалисты проанализировали процессы, которые происходят в мозгу во время сна. Выяснилось, что под звуки телевизора мозг не может отключиться полностью, поэтому о переходе в фазу глубокого сна и речи быть не может.

Не имеет значения, бодрствует или находится в царстве Морфея, мозг человека продолжает работать, ведь он выполняет одну из главных задач – мониторит окружающую обстановку. Особенно ярко он реагирует на голоса актеров.

Так заложено природой, что эта функция помогает пробуждаться, когда человек находится в непривычной для себя обстановке – срабатывает механизм безопасности. Голоса, которые раздаются из устройства, проникают в головной мозг, нарушая алгоритм нормального ночного отдыха.



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