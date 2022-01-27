Скандалы: Колокольцев перепугал полицию Северной столицы

Управление полиции Санкт-Петербурга чистят под нового губернатора

«Большой дом» на Суворовском проспекте Петербурга, штаб-квартира ГУ МВД, едва отошёл от так называемой московской ревизии, назначенной в ноябре 2021 года главой Министерства внутренних дел Российской Федерации Владимиром Колокольцевым. Результатом стало увольнение выходцев из Москвы: начальников управления собственной безопасности (УСБ) Алексея Васильева, главного управления экономической безопасности и противодействию коррупции (ГУЭБиПК) Евгения Ульянова. Уволили либо передвинули с понижением ряд других полицейских чинов.

В ГУ МВД, где до недавнего времени скрывали чистку, уже признаются, что на этом ревизия может не закончиться.

Первопричиной ревизии стали провалы в работе ГУЭБиПК, сказал корреспонденту «Октагон.Северо-Запад» знающий ситуацию в МВД России юрист и политолог Денис Меркулов. Чистка среди убэповцев имеет федеральный масштаб. Петербургу «повезло» как второй столице России со своими теневыми раскладами в МВД и власти.

Россия отвечает многочисленным внешним вызовам, а внутри страны ситуация близка к кризисной, говорит Меркулов. По словам эксперта, власти видят, что на МВД – опору государства – обыватели смотрят лишь как на коррумпированную структуру, которую многие ещё с 1990-х годов боятся больше, чем бандитов.

В Петербурге, где нет чёткого генплана города и механизмов взаимодействия с бизнесом, есть где разгуляться коррупции, отмечает Меркулов.

По словам эксперта, убэповцы в регионах склонны лоббировать чьи-то деловые интересы в ущерб другим лицам, парализовывать «лишних» застройщиков, товарищества собственников жилья и так далее. В большинстве регионов завязанные на эти схемы убэповцы не конфликтуют с отвечающими за градостроительство и бизнес муниципальными чиновниками.

– Петербург – серая коррупционная зона в версии начала нулевых годов, где только мечтают жить, как Москва при Сергее Собянине. Здесь куда больше коррупции, чем в Москве, – считает Меркулов.

Здесь нас никто не любит, а мы не любим их

Глава МВД России Владимир Колокольцев – выпускник нынешнего Петербургского университета Росгвардии. В годы его учёбы там преподавал Сергей Степашин. Колокольцев хорошо знает Петербург и здешних правоохранителей. Это одна из причин, почему он не питает симпатии к руководству Петербурга и самому городу, говорит Меркулов.

Совершенно другое отношение у Колокольцева к столице. В середине января журналисты заподозрили начальника ГУ МВД Москвы Олега Баранова в непреднамеренном убийстве на охоте пожилого егеря. Этот случай вызвал в соцсетях небывалый ажиотаж. Однако отставки Баранова не произошло. Как говорит Меркулов, бывший на охоте с Барановым начальник УВД на московском метрополитене Шамиль Сибанов сказал Колокольцеву, что убившую егеря пулю выпустил он, а не Баранов.

«Московские генералы МВД – узкий, практически дружеский круг. Баранов и Сибанов остались при должностях. Попади в такую историю генералы МВД из Питера, всё закончилось бы отставками и уголовными делами» — Денис Меркулов, юрист и политолог

Наказания, которые после проверки назначил начальник ГУ МВД, москвич Роман Плугин, не приведут к ликвидации власти столичных правоохранителей в Петербурге. Когда правящая команда в главке сносится, обычно начинают сразу с руководителя, а Плугин по итогам чистки остался при должности. Это значит, что в ГУ МВД произошло что-то серьёзное, куда оказались замешаны ГУБЭПиК, управление собственной безопасности и кадровое управление.

Всех наказанных Плугин ранее привёз с собой из Москвы, нарастил в карьере. Бывший главный кадровик Николай Моргунов был шефом полиции в центре города, в Адмиралтейском районе, потом замначальника УСБ. Теперь его перевели на службу в криминализированный Всеволожский район Ленобласти, где с 1990-х годов похоронная мафия работает рука об руку с «оборотнями в погонах». Евгения Ульянова и Алексея Васильева вовсе уволили из ГУ МВД.

Лёгким испугом можно назвать перевод в Кронштадт бывшего шефа Красносельского УВД Дениса Данилевича. Он руководил Кировским УВД, до того служил в Выборгском и Центральном районах, а теперь отправился на остров. Бывшие подчинённые Данилевича на условиях анонимности в закрытых сообществах МВД обвиняют экс-начальника в развале работы вверенных ему однажды подразделений. Так, в Кировском УВД отдел по экономическим преступлениям утоп в «висяках», так как некому стало служить. Точно такая же ситуация у отдела по делам несовершеннолетних, в уголовном розыске, убойном отделе, дознания, ППС, в конвойной службе, у участковых инспекторов и так далее.

Увольнение сотрудников из Кировского УВД стало похоже на массовое бегство.

Работа тяжёлая, оклады мизерные, постоянный прессинг от начальства, так что массового притока с улицы в управление нет. Однако же Данилевича в 2020 году не уволили, а отодвинули в Красносельский район – на южную окраину города, где идёт интенсивная застройка и пока нет ни одной станции метро. На этот раз ревизоры Колокольцева сослали Данилевича в далеко не самый благополучный Кронштадт.

Московское покровительство не помогло

Наказание Данилевича выглядит со стороны как показательная расправа Колокольцева над местными кланами в полиции Петербурга. Отец полицейского чиновника Тадас Данилевич с 1990-х годов готовил кадры для петербургского парламента в университете технологий управления и экономики, за что особо отмечался спикером заксобрания Вадимом Тюльпановым (ныне покойным). К тому же они вместе оканчивали Ленинградское военно-морское училище имени адмирала Макарова. В 2000 году Владимир Путин наградил Данилевича-старшего орденом «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени. Брат Дениса Данилевича, по данным на 2020 год, служил в Выборгском УВД. Семью Данилевичей связывают с начальником ГУВД по Петербургу в 2006–2011 годах Владиславом Пиотровским – самым молодым генералом в истории постсоветского МВД, положительным героем документального сериала «Криминальная Россия».

По оценкам наблюдателей из МВД, нулевые годы – период всевластия «питерских» на Суворовском проспекте, а также расцвета коррупции и кумовства в главке.

Не столь давно в СМИ стали всплывать не доказанные пока судом факты участия Пиотровского и его бывших коллег в криминальных схемах, закошмаривании бизнеса и других преступлениях, в основном, экономического характера.

В ГУ МВД в нулевых годах решили, что раз страной правит петербургская команда, то «можно почивать на лаврах». Это убеждение ещё живо, поскольку у ряда полицейских чинов города есть вера во всевластие в силовом блоке России. Однако реалии в силовых структурах России давно таковы, что не составляет проблемы посадить за решётку генералов ФСБ с большими связями. Говоря жаргоном МВД, «приземлить мента», причём любого ранга, – рядовой рабочий процесс.

Назначенный в 2019 году в Петербург Плугин некоторое время работал в ГУ МВД по Москве начальником отдела специальных операций управления собственной безопасности. Работа таких подразделений строго засекречена. УСБ, полиция для полиции, тесно сотрудничает с ФСБ.

Московские чистки могут означать, что в «большом доме» на Литейном проспекте был компромат на управление, который передали в столицу.

У шефа петербургского УФСБ Александра Родионова есть типичное местное предубеждение насчёт власти москвичей в северной столице. К команде Плугина в «большом доме» на Литейном так и не смогли притереться.

Однако не менее интересна, чем хитросплетения чистки в полиции Санкт-Петербурга, версия этих событий. Ещё летом прошлого года, как говорят источники «Октагон. Северо-Запад», Кремль дал указание полпредству в СЗФО разобраться с наиболее токсичными кадрами в ключевых сферах жизни города. Работу эту поручили провести Андрею Турчаку, который является главным кандидатом на пост губернатора Санкт-Петербурга. Именно Турчак всё это время координирует действия силовых структур по Питеру, согласовывая наиболее резонансные нарушения. Если это так, то вся история чистки полицейских кадров в Северной столице – только начало значительных изменений. А вышедший в публичное после конфликт губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и бизнесмена Евгения Пригожина – лишь дымовая завеса для реальных перемен в Санкт-Петербурге, отмечают информированные источники «Октагон.Северо-Запад».

Артур Приймак