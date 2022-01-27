Юлия Хлынина, Евгения Добровольская и Варвара Шмыкова на премьере фильма “Параллельные матери”

В кинотеатре “Художественный” прошла всероссийская премьера фильма режиссера Педро Альмодовара “Параллельные матери”. Главные роли в картине исполнили Пенелопа Крус, Милена Смит и Исраэль Элехальде. По сюжету драмы фотограф Дженис и подросток Ана в один день рожают дочерей. Обе женщины одиноки, а их беременности не были запланированы. Спустя несколько лет они узнают, что детей перепутали в роддоме.

Первыми посмотреть ленту пришли Владимир и Сати Спиваковы, Александр Кузнецов, Варвара Шмыкова и Даниил Радлов, Юлия Хлынина, Светлана Бондарчук, Ольга Сутулова, Ян Яновский, Екатерина Одинцова, Маруся Зыкова, Наталья Максимова, Наталья Синдеева, Валерия Роднянская, Мария Андреева, Варвара Мельникова и другие.

В широкий прокат лента выйдет 3 февраля. Впервые она была показана на Венецианском кинофестивале прошлой осенью и стала фильмом-открытием биеннале.