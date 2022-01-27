 

Звезда фильма “Превосходство Борна” Джулия Стайлз стала мамой во второй раз

27.01.2022, 11:40, Разное
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Актриса Джулия Стайлз, звезда таких фильмов как “10 причин моей ненависти”, “Превосходство Борна” и “Улыбка Моны Лизы”, и ее муж, ассистент оператора Престон Джей Кук, стали родителями во второй раз. Джулия рассказала о пополнении в семье на своей странице в Instagram, назвав имя малыша. При этом она не уточнила, мальчик это или девочка, хотя имя Арло чаще всего дают мальчикам.

Добро пожаловать в мир, малыш Арло! Пополнение в нашей семье, напомнившее мне, какой бесконечной может быть любовь, – написала Джулия. 

Кроме того 40-летняя актриса поделилась еще одной картинкой, которая, по ее словам, демонстрирует реакцию ее первенца – четырехлетнего сына Страммера Ньюкомба Кука. Его, к слову, Джулия, которая ведет скрытный образ жизни, не показывает. На снимке запечатлен раскрашенный маркером туалет. 

Напомним, что о второй беременности актрисы стало известно в ноябре 2021 года, Джулия появилась на специальном показе сериала “Люди” в кинотеатре Village East в Нью-Йорке в черном платье, которое не скрывало ее положения.

Джулия познакомилась со своим будущим мужем и отцом теперь уже двоих детей Престоном Джей Куком во время работы над триллером “Идем со мной”. В картине Джулия исполнила главную роль, а Престон работал ассистентом оператора. Решение пожениться Джулия и Престон приняли во время отдыха на острове Гранде в Колумбии, а объявили о своей помолвке они сразу после новогодних каникул в январе 2016 года.

В июне 2017 года стало известно о ее первой беременности благодаря попавшим в сеть фото папарацци. В сентябре того же года Джулия вышла замуж за отца своих будущих детей. Свадьба прошла на пляже в Сиэтле и носила частный характер.

Престон Джей Кук и Джулия Стайлз



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