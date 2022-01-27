 

Диетолог назвала замедляющий старение фрукт

27.01.2022, 11:38, Разное
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Грейпфрут обладает рядом полезных свойств для поддержания формы и красоты тела. О них рассказала диетолог Светлана Зеленцова.

Зеленцова пояснила, что фрукт содержит большое количество витаминов и микроэлементов, включая витамин С, способствующий выработке коллагена. Этот белок составляет основу костей, хрящей и кожи, он сохраняет их прочными и эластичными, передает телеканал “360”.

Кроме того, в составе грейпфрута есть
геропротекторы – вещества позволяющие замедлять процесс старения организма. Помимо этого в нем содержится нарингенин, обладающий антибактериальным, противовирусным и противовоспалительным действиями, передает “Общественная служба новостей”.



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