Очередной антирекорд: почти 90 тысяч человек заболели коронавирусом в России за сутки

За минувшие сутки в России было зафиксировано почти 90 тысяч новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом свидетельствуют обновленные данные отечественного оперативного штаба по коронавирусу, пишет RT.

По данным оперштаба, суточный прирост зараженных составил 88 816 человек. За то же время выздоровели 29 754 человека, были госпитализированы 12 807 граждан и скончались 665 пациентов, сообщает Ura.ru. При этом совокупное количество инфицированных с начала пандемии составило 11 404 617 человек, вылечившихся – 10 129 691 человек, а число летальных исходов достигло 328 770.

Сильнее всего коронавирус в России сегодня свирепствует в Москве, где ковид подхватили 26 586 человек, 1459 из которых были госпитализированы. В столице справиться с COVID-19 за то же время смогли 5465 человек, а скончались лишь 72 человека, передает телеканал “Царьград”.

Второе место по тяжести эпидемиологической ситуации удерживает Санкт-Петербург с 11 808 зараженными, 3228 выздоровевшими и 64 умершими людьми. Тройку антилидеров замыкает Московская область: там выявили 7182 инфицированных, вылечились 1216 человек и умерли 34 человека.