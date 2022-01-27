Мнение: Очередной шаг к гиперинфляции доллара

Инфляция в США стала двузначной. Это уже уровень российских девяностых — последние 20 лет в России инфляция до 15% допрыгнуть не могла.

Конспирологам, не верящим в официальную статистику от Росстата, предлагаю провести элементарную проверку. Бензин за 20 лет подорожал примерно в 5 раз. Корень двадцатой степени из 5 — примерно 1,08. Следовательно, средняя инфляция за последние 20 лет — около 8% годовых. Тоже немало, конечно, но всё же не 20% в месяц, которыми пугают публику враждующие с алгеброй блогеры.

Простые методы, которые можно изложить в две строчки — отличная защита от подтасовок и подкручиваний. В США статистиков заставляют лукавить с середины 1980-х, однако цены на бензин, мясо, квадратные метры и прочие базовые товары есть в свободном доступе, так что реальную инфляцию рассчитать несложно. Такой работой занимается известный экономист Джон Вильямс. Вот свежая диаграмма с его сайта:

http://www.shadowstats.com/alternate_data/inflation-charts



Раньше эмигранты любили хвастаться: «когда я приехал в США, банка пива стоила 1 доллар. Прошло много лет, я по-прежнему пью это пиво, и оно по-прежнему стоит 1 доллар. Вот это называется стабильность».

Теперь хвастаться уже не получается: цены растут настолько быстро, становятся не просто мелким раздражающим фактором, а серьёзной проблемой для домохозяйств. Денег не хватает, и американцам приходится или отказываться от части расходов, или заменять, например, привычную еду на более дешёвые аналоги.

Как видно из графика, похожая проблема хлестала Америку 40 лет назад, в 1980 году. Однако тогда до катастрофы не дошло — буквально за два-три года, инфляция сдулась до приемлемых 5%.

К сожалению, сейчас такой сценарий выздоровления практически исключён. Если сильно упростить: чтобы инфляция была под контролем, процентная ставка должна быть выше уровня инфляции. В начале 1980-х так и было — ставка несколько лет была на уровне в 10-20%. Этого хватило, чтобы инфляцию выжечь.

А вот последние 15 лет ставка по доллару придавлена к плинтусу, едва шевелится около нуля. Иногда ставку пытаются поднять наверх хотя бы чуть-чуть, хотя бы на процент-другой, но в этот момент биржи начинают так сильно вопить от боли, что ФРС США немедленно отпускает педаль. Если поднять ставку даже не до необходимых 15%, а хотя бы до косметических 5%, экономика США незамедлительно схлопнется:

https://ru.tradingeconomics.com/united-states/interest-rate

Как говорят в США, всё это — последствия длинной цепочки плохих решений. Одной из главных проблем стала нерешительность американских элит во время кризиса 2008-2009. Тогда надо было «резать, не дожидаясь перитонита», безжалостно банкротить проигравшиеся в пух и прах корпорации, а власти США испугались, залили гнойники деньгами. Через несколько лет окно возможностей окончательно закрылось, и уже в начале 2010-х долларовую систему перевели на паллиативное лечение. Ставку загнули к нулю, чтобы позволить безнадёжному пациенту провести остаток жизни без сильных болей.

Комментаторы из США регулярно хвастаются, как они вложили деньги в акции и наблюдают отличный рост.

Я рад за «успешных инвесторов», однако всё же вынужден указать на проблему с системой координат. Все их богатства растут не в унциях золота и не в квадратных метрах, а в долларах: «три года назад у меня было 600 тысяч долларов, сейчас уже 800 тысяч». Если доллар уйдёт в гиперинфляцию, — а я пока что не вижу сценариев, которые позволили бы доллару удержаться на краю пропасти, — за эти 800 тысяч долларов можно будет купить разве что подержанный велосипед. Я прикрепил к посту фотографию банкноты в 200 млрд немецких марок. Ремарк рассказывал про инфляцию в Веймарской Германии в «Трёх товарищах»:

Тогда была инфляция. Мое месячное жалованье составляло двести миллиардов марок. Деньги выплачивали дважды в день, и после каждой выплаты предоставлялся получасовой отпуск, чтобы обежать магазины и что-нибудь купить, пока не вышел новый курс доллара, и стоимость денег не снизилась вдвое.

Американские акции выглядят опасным вложением, но риски можно уменьшить, если тщательно перебрать свой портфель, оставив там только компании, которые занимаются чем-то реальным, чем-то нужным даже во время кризиса: продуктами или полезными ископаемыми, например. Однако и это тоже полумеры, ибо во время финансового шторма товарные цепочки будут распадаться, многие предприятия пойдут ко дну. Опять-таки, американский рынок перекуплен, даже интересные акции стоят, — на мой взгляд, — слишком дорого. Найти что-нибудь и надёжное, и по нормальной цене — задача для обывателя архисложная.

Пожалуй, тяжелее всего смотреть на тех, кто вкладывается в американские акции, живя в России. Иностранные инвесторы рискуют сильнее аборигенов, так как могут дополнительно ко всему ещё и потерять доступ к своим бумагам после очередной волны санкций со стороны США.

Впрочем, я ничего не советую и никого от вложений в американские биржи не отговариваю. Если кто-то по-прежнему полагает, что «доллар стронг», «система непоколебима» и «всем всё платится», кто я такой, чтобы спорить с матёрыми резидентами Брайтон-Бич?

Уровень пробоя — это трёхзначная инфляция. Когда инфляция доллара выйдет за 100% годовых, можно будет уже перечитывать Ремарка, ждать инфляции в тысячи и десятки тысяч процентов. Это у доллара ещё впереди. А вот на двузначном уровне, — 15% или, скажем, 45% в год, — даже вусмерть разлаженная система может балансировать годами.