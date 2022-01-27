 

Супруга 24-летней певицы Виктории Петрик арестовали в Одессе. Его подозревают в угоне авто для перепродажи

27.01.2022, 11:34, Новости дня
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Правоохранители установили, что похититель выехал в город на собственном авто в поиске дорогих машин, затем с помощью специальных приспособлений проник в салон чужого транспортного средства и угнал его. При этом свой автомобиль он бросил.

Во время обыска полицейские изъяли из него спецтехнику для взлома авто, травматический пистолет и паспорт другого государства. По результатам досудебного расследования задержанному объявили подозрение в незаконном завладении транспортным средством (ч.3 ст. 289 Криминального кодекса), а дело передали в суд.

Приморский районный суд Одессы избрал для задержанного меру пресечения в виде содержания под стражей с правом выхода под залог в размере 744,3 тыс. грн.

Издание “Думская”, журналисты которого присутствовали на заседании суда, сообщает, что задержанным является Владимир Андрушкевич – муж 24-летней украинской певицы Виктории Петрик. В комментарии изданию адвокат Андрушкевича Артур Ростомов заявил, что “разочарован решением суда”, а сумму залога назвал “неподъемной”. 

Певица после случившегося ограничила доступ к своей странице в Instagram.

ВИДЕОВидео: Поліція Одещини / YouTube

ааа

Контекст:

Виктория Петрик вышла замуж 26 декабря 2016 года. В мае 2017 года у супругов родился сын Давид.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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