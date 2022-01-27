“Готовится за пять минут”. Вкусный салат-намазка из сырков
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“Салат-закуска из сырков. Люблю я быстрые рецепты. Этот салат действительно готовится за пять минут”, – написала она.
Ингредиенты: четыре сваренных вкрутую яйца, три плавленых сырка, три дольки чеснока, две столовые ложки майонеза, соль.
Все ингредиенты необходимо натереть на мелкой терке и смешать.
Салат можно есть как закуску, а также намазывать на сухарики или хлеб. Блогер также перед подачей украсила его зеленью – микрогрином.
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Контекст:
На Instagram Станкевич подписаны 66,7 тыс. пользователей. Она собрала более 500 рецептов.
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