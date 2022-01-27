Врач рассказала, стоит ли прививаться от ВПЧ взрослым



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Вирус папилломы человека (ВПЧ) — самая распространенная в мире инфекция, передаваемая половым путем. Это исключительно коварный вирус: он может затаиться на десятилетия, а потом «выстрелить» различными заболеваниями половых органов — от доброкачественных папиллом до рака шейки матки.

Период наблюдения за вакциной от ВПЧ длится около пятнадцати лет, поэтому, например, данных по предотвращению рака меньше, чем данных по предотвращению предрака, просто потому что онкологические заболевания развиваются иногда дольше. Но очевидно, что вакцинация серьезно сокращает случаи предрака и рака шейки матки.

Если говорить об идеальных сроках, то врачи рекомендуют прививать девочек до начала половой жизни (9-12 лет). Такой подход логичен, так как вирус передается в основном половым путем.

И все-таки — взрослым стоит прививаться?

И тут возникает закономерный вопрос — что делать тем, кто не успел уколоться в юности и сейчас сомневается, можно ли привиться в более старшем возрасте? Будет ли это также эффективно и одновременно безопасно?

Если ответить коротко, то да — и во взрослом возрасте есть смысл сделать прививку от этой инфекции. На сегодняшний день вакцина официально разрешена до 45 лет. Хотя, конечно, ее эффективность для взрослых не такая высокая, как для подростков.

Будь эта прививка бесплатной, я бы вообще рекомендовала делать ее абсолютно каждому человеку. Дело в том, инфицирование происходит при половых контактах, поэтому каждая женщина должна оценивать свои риски инфицирования, исходя из своей жизненной ситуации.

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В 2018 году федеральное агентство США по контролю за безопасностью товаров и медикаментов (FDA) одобрило применение вакцины против ВПЧ у лиц старше 27 и моложе 45 лет — причем, как у мужчин, так и у женщин. Отмечу, что до 27 лет эффективность вакцины была подтверждена давно.

По данным этого исследования, вакцина безопасна для здоровья, при этом она на 88% снижает вероятность возникновения генитальных папиллом, предрака вульвы и влагалища, а также предрака и рака шейки матки.

Подробнее о вирусе папилломы человека и его лечении читайте статью в Энциклопедии МедПортала.

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Безусловно, это не стопроцентная защита, но такая прививка в миллион раз лучше, чем ничего. Кроме этого, я бы посоветовала всем женщинам регулярно сдавать мазок (Пап-тест). Это цитологическое исследование помогает выявить предрак или рак на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно.

Пока вакцина против ВПЧ не включена в национальный календарь прививок. Но есть и хорошие новости — работы в этом направлении ведутся, планируется, что она сможет появиться в нацкалендаре в 2024 году.