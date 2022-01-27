 

Мнение: Потеря лица

27.01.2022, 11:26, Разное
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Украина в нынешней ситуации превратилась в игрушку в руках НАТО, и прежде всего США, ее используют для геополитического давления на Россию, а также на Китай, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Прозвище «Жалкий» зиц-президент получил не зря. Вслед за «сенатором» Джаббаровым теперь уже и Медведев приплетает китайцев к сугубо внутренним отношениям между НАТО и Кремлем. Не Китай толкал под локти кремлевских выдвигать ультиматум НАТО, это было их собственное решение. И теперь, получив ответ в стиле «а не пошли бы вы, ребята?» ребята забегали и стали угрожать китайцами. Что выглядит очень жалко и совершенно недостойно. Потеря лица в чистом виде, даже без попытки как-то это скрыть.

Китай, если сочтет, что его интересы нарушаются, вполне способен высказать и довести свою точку зрения без посредников. А вот кремлевская братва откровенно перетрусила. Других объяснений, почему они прикрываются Китаем, который их не просит выступать от его имени, нет.

Источник: Эль Мюрид



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