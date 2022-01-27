Беглов не организовал уборку снега к приезду президента и памятным мероприятиям в честь снятия блокады

Петербургские улицы и дворы завалены многочисленными сугробами в День полного снятия блокады Ленинграда. Прибывший по этому случаю в Северную столицу Президент РФ Владимир Путин не побудил коммунальные службы расчистить город.

Тротуары и дороги Петербурга завалены снегом. Метровые сугробы провоцируют заторы и пробки на дорогах. Неубранные глыбы льда на крышах и наледь на тротуарах создают длинные очереди в травматологических отделениях города.

Петербуржцы с начала декабря ежедневно отправляют жалобы в администрацию города. Но изменений так и нет. Губернатор Александр Беглов не смог грамотно организовать уборку улиц даже в преддверии важнейшего праздника — День полного снятия блокады Ленинграда. Прибытие главы государства в Культурную столицу, по случаю торжества, тоже не добавило усердия коммунальным службам города.