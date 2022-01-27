В Калининграде дорожный конфликт закончился стрельбой

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27.01.2022, 11:00, Новости дня
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Дорожный конфликт в Калининграде закончился стрельбой из травматического пистолета, в результате пострадали три человека, сообщила пресс-служба областного управления МВД.

В ведомстве пояснили, что инцидент произошел накануне на улице 9 апреля. Ссора возникла между водителями и пассажирами двух автомобилей, передает ТАСС. 

По предварительным данным, пострадали трое мужчин. Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход оперативных мероприятий взят на особый контроль руководством областного УМВД, – отметили в пресс-службе.

В экстренных службах агентству рассказали, что один из пострадавших получил проникающее ранение в грудную клетку. Он доставлен в реанимацию. У другого пострадавшего ранение в область лопатки.

Один из очевидцев произошедшего сообщил местному изданию «Клопс», что у одного из пострадавших было в крови все лицо, а у другого – прострелена нога. Он также уточнил, что инцидент произошел в районе площади Василевского.

Ранее в Сети появилось видео погони полицейских за подростком в тонированном автомобиле в Волжском, ролик опубликовал главк МВД по Волгоградской области.



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