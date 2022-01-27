 

Составлен список самых больших радетелей за Украину в Конгрессе США

27.01.2022, 11:00, Новости дня
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Чаще всего в своих выступлениях, пресс-релизах и информационных бюллетенях Украину упоминают сенаторы-республиканцы Роб Портман, Тед Круз и Джим Инхоф, сообщили американские СМИ.

По данным Quorum, упоминания Украины или украинского лидера Владимира Зеленского в заявлениях Конгресса США растут – за январь их насчитывается почти 1000, передает Axios. 

Издание отмечает, что больше всего в Конгрессе говорил об Украине американский сенатор-республиканец от штата Огайо Роб Портман: в выступлениях, пресс-релизах, сообщениях и информационных бюллетенях для учредителей. Он сделал это по меньшей мере 151 раз с января прошлого года.

Отмечается, что чаще об Украине говорят республиканцы: Тед Круз и Джим Инхоф.

Сенаторы-демократы Крис Мерфи (штат Коннектикут) и Джин Шахин (штат Северная Каролина) также вошли в топ радетелей за Украину. 

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора».

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск РФ на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.



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