 

Володин заявил о попытках Запада переписать историю

27.01.2022, 10:54, Разное
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Володин рассказал, что его дед погиб 25 ноября 1941 года под Тихвином. Шли бои за участок железной дороги, по которой в Ленинград доставлялось продовольствие.

“Подвиг ленинградцев — вечный пример мужества, стойкости, любви к Родине”, – подчеркнул спикер.

Он отметил, что целью нацистов было полное уничтожение Ленинграда и его населения. Несмотря на тяжелейшие условия, жители города продолжали обеспечивать фронт всем необходимым, написал Володин.

“Незабываемые образы тех страшных дней: хлебные карточки по 125 граммов, Дорога жизни, 7-я “Ленинградская” симфония Дмитрия Шостаковича. О них знает каждый из нас”, – напомнил спикер.

По его словам, сейчас коллективный Запад пытается переписать историю и перечеркнуть подвиг народа. Володин призвал помнить о павших, чтить и уважать живых и делать все, чтобы не допустить повторения трагедии.



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