Геращенко об убийстве в Днепре: В первую очередь будет изучаться вопрос, не поддавался ли военнослужащий психологическому давлению

Об этом 27 января в Facebook сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

“В обязанности Артема Рябчука, расстрелявшего своих сослуживцев входила охрана территории завода “Южмаш”. Он был призывником срочной службы из города Измаила Одесской области. Вырос без отца”, – написал Геращенко.

По его словам, перед следствием в первую очередь будет стоять вопрос мотива совершения этого преступления.

“В первую очередь будет изучаться вопрос не поддавался ли военнослужащий психологическому давлению в коллективе. А также то, как он проходил медицинскую комиссию, по выводам которой ему было предоставлено право доступа к боевому оружию. В любом случае за массовое убийство он будет нести самое жестокое наказание”, – отметил советник главы МВД.

Самое важное сейчас, как отметил Геращенко, как можно быстрее найти и задержать Рябчука, “пока он не успел совершить новых преступлений”.

“Именно на это сейчас соориентированы правоохранительные органы”, – резюмировал он.

https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7/posts/4773451819408294

Контекст:

В МВД сообщили 27 января, что Рябчук (2001 года рождения) при выдаче оружия по неустановленным причинам из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего скрылся с оружием. В результате этого пять человек погибли, а еще пятеро получили ранения.

Обстоятельства инцидента расследуют военная прокуратура и Государственное бюро расследований.

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