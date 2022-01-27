Солдат, расстрелявший в Днепре сослуживцев, задержан – Монастырский

“Только что Артем Рябчук был задержан сотрудниками полиции в Днепропетровской области. Он будет нести самую суровую ответственность, предусмотренную законом. Спасибо всем сотрудникам полиции, кто честно выполнил свою работу”, – написал он.

По словам министра, по его приказу “будет создана комиссия по изучению обстоятельств, которые могли привести к таким действиям 21-летнего военнослужащего, которого призвали для того, чтобы научить, как защищать страну и заботиться о безопасности, а не для того, чтобы он расстреливал своих коллег”.

“Также будут изучаться обстоятельства прохождения Артемом Рябчуком военно-медицинской комиссии, его психическое состояние на момент выдачи допуска к оружию. После изучения условий и обстоятельств, приведших к трагедии, будут сделаны выводы. В том числе кадровые”, – заявил Монастырский.

Он считает, что “нужно провести тщательный анализ того, как в стране построена срочная военная служба, каковы ее преимущества и недостатки и что нужно кардинально менять”.

https://www.facebook.com/moden.ua/posts/4733425243372241

Контекст:

В МВД сообщали, что на Южном машиностроительном заводе “Южмаш” в Днепре Рябчук при выдаче оружия по неустановленным причинам из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих Нацгвардии, после чего скрылся с оружием. В результате этого пять человек погибли, еще пятеро получили ранения.

Обстоятельства инцидента расследуют военная прокуратура и Государственное бюро расследований (ГБР).

В ГБР отметили, что среди погибших – гражданское лицо, женщина.

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