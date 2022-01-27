 

Солдат, расстрелявший в Днепре сослуживцев, задержан – Монастырский

27.01.2022, 10:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Только что Артем Рябчук был задержан сотрудниками полиции в Днепропетровской области. Он будет нести самую суровую ответственность, предусмотренную законом. Спасибо всем сотрудникам полиции, кто честно выполнил свою работу”, – написал он.

По словам министра, по его приказу “будет создана комиссия по изучению обстоятельств, которые могли привести к таким действиям 21-летнего военнослужащего, которого призвали для того, чтобы научить, как защищать страну и заботиться о безопасности, а не для того, чтобы он расстреливал своих коллег”.

“Также будут изучаться обстоятельства прохождения Артемом Рябчуком военно-медицинской комиссии, его психическое состояние на момент выдачи допуска к оружию. После изучения условий и обстоятельств, приведших к трагедии, будут сделаны выводы. В том числе кадровые”, – заявил Монастырский.

Он считает, что “нужно провести тщательный анализ того, как в стране построена срочная военная служба, каковы ее преимущества и недостатки и что нужно кардинально менять”.

https://www.facebook.com/moden.ua/posts/4733425243372241

Контекст:

В МВД сообщали, что на Южном машиностроительном заводе “Южмаш” в Днепре Рябчук при выдаче оружия по неустановленным причинам из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих Нацгвардии, после чего скрылся с оружием. В результате этого пять человек погибли, еще пятеро получили ранения.

Обстоятельства инцидента расследуют военная прокуратура и Государственное бюро расследований (ГБР).

В ГБР отметили, что среди погибших – гражданское лицо, женщина.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.04 / Песков переадресовал правительству вопрос о поездках в Турцию

05.10 / На акции протеста в Бишкеке начались ожесточенные стычки с милицией

06.05 / В Москве рассекретили документы о работе госпиталей в войну

29.11 / Йоханнес Бе победил в спринте на этапе Кубка мира по биатлону

02.07 / В Китае начались продажи электрического седана Xpeng P7

05.07 / Консульства Турции, Пакистана и Ирана закрылись в Афганистане

18.03 / Шевцова: Китай избегает роли основного противника Запада благодаря тому, что “мальчиком для битья” оказывается Россия

07.10 / УП – Брюссель отказал Украине в «открытом небе»

05.01 / Компания Dell выпустила ноутбуки с автоматически закрывающейся камерой

12.08 / Вместо “Московского проспекта” – “Турбоатом”. Харьковский метрополитен завершил переименование станции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика