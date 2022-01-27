Мнение: Расстрел в Днепропетровске

В Днепропетровске солдат НГУ расстрелял сослуживцев из автомата – 5 убитых + 5 раненых.

Сам с места расстрела скрылся, сейчас идут его поиски.

Полицейская спецоперация началась: поиски стрелявшего в Днепре солдата продолжаются (УТЯЖЕНО)

В результате трагедии пять человек погибли, еще пятеро с травмами hosp ítalizuvali

Инцидент произошел сегодня, 27 января, около 3:40 на Южном машиностроительном заводе. Полиция получила сообщение о том, что военнослужащий Нацгвардии открыл огонь из автоматического оружия. В результате четверо военнослужащих и одна гражданская женщина погибли на месте, еще пять получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места происшествия.

В настоящее время установлено, что это военнослужащий Национальной гвардии Украины, 2001 года рождения, из Одесской области.

Из-за тревоги на место происшествия выехали руководство ГУНП в Днепропетровской области, следственно-оперативная группа, судебно-медицинские эксперты и все профильные службы.

В Днепропетровске и соседних районах ввели спецоперацию полиции К обыску подозреваемого задействованы все полицейские службы.

Расследование обстоятельств трагического события проведут представители ДБР и военной прокуратуры.

https://www.facebook.com/UA.National.Police/posts/258985336371504 – цинк

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