 

Мнение: Расстрел в Днепропетровске

27.01.2022, 10:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Днепропетровске солдат НГУ расстрелял сослуживцев из автомата – 5 убитых + 5 раненых.
Сам с места расстрела скрылся, сейчас идут его поиски.

Полицейская спецоперация началась: поиски стрелявшего в Днепре солдата продолжаются (УТЯЖЕНО)
В результате трагедии пять человек погибли, еще пятеро с травмами hosp ítalizuvali
Инцидент произошел сегодня, 27 января, около 3:40 на Южном машиностроительном заводе. Полиция получила сообщение о том, что военнослужащий Нацгвардии открыл огонь из автоматического оружия. В результате четверо военнослужащих и одна гражданская женщина погибли на месте, еще пять получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места происшествия.
В настоящее время установлено, что это военнослужащий Национальной гвардии Украины, 2001 года рождения, из Одесской области.
Из-за тревоги на место происшествия выехали руководство ГУНП в Днепропетровской области, следственно-оперативная группа, судебно-медицинские эксперты и все профильные службы.
В Днепропетровске и соседних районах ввели спецоперацию полиции К обыску подозреваемого задействованы все полицейские службы.
Расследование обстоятельств трагического события проведут представители ДБР и военной прокуратуры.

https://www.facebook.com/UA.National.Police/posts/258985336371504 – цинк

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.10 / ГИБДД определит перечень музыки, разрешённой к прослушиванию в автомобилях

03.12 / Инфекционист назвал фактор снижения заболеваемости коронавирусом

03.03 / Алек и Хилария Болдуин рассекретили пол и имя шестого ребенка

05.03 / Новая жизнь старых районов: как проходит программа реновации в Москве

13.12 / Мнение: Перспективы распада США на несколько государств

28.07 / Занзибарцы вместо таджиков

01.01 / В центре Омска из бункера вышла семья, просидевшая там с 2012 года

26.05 / Кокетливо и женственно: романтичные тренды лета, которые разнообразят гардероб

20.07 / Какой будет вторая волна коронавируса: ответ иммунолога

04.12 / Май Абрикосов хочет стать «громоотводом» Андрея Малахова в «Прямом эфире»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика