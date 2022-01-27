Ободки для волос, шнурки и сумочки: десять идей, как превратить старую одежду в полезные вещи и украшения

Старая одежда, если ее просто унести на свалку, станет очередным вкладом в загрязнение планеты. Конечно, многие сознательные граждане увозят вещи в хорошем качестве в специальные приемные пункты, где такая одежда находит новых хозяев. Но что делать с теми вещами, которые не годятся для ношения?

Не спешите выкидывать

Даже небольшие обрезки старых вещей можно пустить в дело. Полезные вещи из старой одежды сделать много проще, чем кажется.

Достаточно большие отрезы ткани можно переделать на салфетки или кухонные полотенца. На такие нужды можно использовать старые рубашки и футболки, из одного предмета одежды получается два полотенчика или две салфетки.

Для любителей эксклюзивной упаковки

Создайте дизайнерский шнур из обрезков рукавов рубашек или футболок, оставшихся после того, как выкроили полотенца. Скрутите такие обрезки в жгут и у вас получится целый моток дизайнерского шнура, пригодного для оформления подарков.

Игрушка для собаки

Крупные куски ткани можно скрутить в плотный жгут и сделать игрушку для собаки. Покупной канат стоит не так уж и дешево, а, создав игрушку своими руками, вы сэкономите бюджет и решите вопрос утилизации старой одежды.

Декоративные закладки и декор интерьера

Совсем небольшие кусочки ткани можно использовать для создания ярких и необычных закладок в книжки. Такими закладками очень любят пользоваться малыши, но и взрослые не отказываются закладывать ими любимые книги – это удобно и красиво.

Из небольших лоскутов можно сделать интерьерное украшение в виде гирлянды флажков. Такой декор отлично дополнит оформление к дню рождения или иному празднеству. А изготовить несколько флажков и собрать их в гирлянду очень просто.

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Вторая жизнь некрасивой вешалки

Случается, что покрытие слезает с вешалки и она теряет свой вид. Помочь решить проблему могут обрезки ткани. Просто обмотайте тканью вешалку – это вернет ей привлекательный вид, а вы сможете подарить второй шанс нескольким лоскутам ткани.

Дизайнерские шнурки

Любители необычной обуви знают, что яркие шнурки могут стоить сопоставимо с парой новой обуви. Сделать же новые яркие шнурки совсем несложно из старой футболки.

Яркие заплатки

С помощью лоскутов старой одежды можно сделать яркие заплатки на ту часть, одежды, что еще находится в активном пользовании.

Сумки и косметички

Из лоскутов старой одежды можно сшить корзинки для хранения или косметички.

Попробуйте подарить старым вещам новую жизнь.