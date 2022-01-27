Renault впервые показала салон нового кроссовера Austral для рынка Европы

Французский автогигант Renault рассекретил салон обновленного кроссовера Renault Austral.

В частности, новая модель получит виртуальную приборную панель, а также 24,3-дюймовый экран с расширенными опциями. Кроме того, новинка паркетника Austral является преемником для устаревшего Kadjar. Салон кроссовера сохранился достаточно просторным для размещения пяти человек. Кроме того, новинка обладает 1,3-литровым бензиновым двигателем с гибридной системой.

На данный момент точные технические параметры кроссовера не рассекречены, однако эксперты высказали версию, по которой в дальнейшем начнется производство полностью электрических модификаций данного кроссовера. Остальные данные о модели пока не раскрыты.