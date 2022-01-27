Премьер Финляндии подтвердила отсутствие намерения страны вступать в НАТО

Правительство Финляндии не рассматривает возможность вступления страны в НАТО, но сохраняет за собой возможность сделать это в будущем, сообщила премьер-министр республики Санна Марин.

Марин заявила, что страна, возможно, вступит в НАТО в будущем, если правительство так решит, но в данный момент эта возможность не обсуждается, передает ТАСС со ссылкой на газету El Pais.

«В последние годы мы очень сблизились с НАТО, и наша основная структура безопасности – это ЕС», – подчеркнула она.

Марин добавила, что принятые Москвой контрмеры в ответ на санкции Запада повлияли на Финляндию: «Тем не менее наши (с Россией) коммерческие отношения продолжаются. Важно, чтобы ЕС был сплочен, чтобы дать убедительный ответ, если РФ пойдет дальше со своей агрессией против Украины».

Ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что страна не планирует вступать в НАТО. До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если Швеция и Финляндия сами захотят вступить в НАТО, то альянс примет их очень быстро.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что те, кто хочет вступления Финляндии и Швеции в НАТО, не уважают суверенитет этих стран, в отличие от Москвы.