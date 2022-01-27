Великобритания решила разместить войска в Восточной Европе

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27.01.2022, 10:16, Новости дня
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Великобритания рассматривает возможность создания боевого подразделения в странах – союзниках по НАТО, речь идет о Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии, сообщают СМИ.

Источники канала Sky News сообщают, что речь идет о сотнях солдат, которые могут быть направлены в регион, передает «Коммерсант».

Новые подразделения будут похожи на те, что существуют в странах Балтии и Польше.

Ранее стало известно о переброске Британией на Украину бойцов элитного военного подразделения.

Посольство РФ в Соединенном Королевстве предупреждало, что поставка Британией оружия на Украину приведет к росту напряженности и обострению конфликта.

В МИД России сообщали, что Британия всего за несколько дней передала Украине порядка 460 тонн вооружений.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Британия сдвигает свои границы к Днепру.



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