Nord Stream 2 AG создала «дочку» в Германии

Дочерняя компания российского Газпрома – Nord Stream 2 AG – учредила в Германии свою дочернюю компанию Gas for Europe GmbH с головным офисом в Шверине.

В соответствии с законом об энергетическом хозяйстве ФРГ, новая компания станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода «Северный поток – 2» в германских территориальных водах и площадки береговых объектов в Любмине в качестве независимого оператора транспортной системы, передает Deutsche Welle.

Отмечается, что «Gas for Europe GmbH направит все свои усилия на выполнение необходимых требований для продвижения процедуры сертификации».

Ранее в Европе потребовали защитить энергетический сектор от санкций против России.