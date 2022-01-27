Украинский солдат-срочник застрелил не менее пятерых сослуживцев из автомата

В украинском Днепре солдат, проходивший срочную службу, открыл огонь по сослуживцам из автомата. После этого он скрылся с места преступления.

Инцидент произошел на территории Южного машиностроительного завода, когда военнослужащим выдавали оружие. Получив автомат Калашникова, солдат Национальной гвардии Украины 2001 года рождения Артемий Рябчук неожиданно начал стрелять по находившимся в помещении 22 людям, сообщает телеканал “360”.

В результате погибли пятеро человек, еще пятеро военных получили ранения. Позже представители Министерства внутренних дел Украины сообщили, что одна из пострадавших скончалась во время оказания медицинской помощи. В настоящее время стрелка разыскивают, его мотивы остаются неизвестными. В отношении преступника также возбудили уголовное дело, передает RT.