 

США указали Китаю на риски для мировой безопасности и экономики в случае нападения России на Украину

27.01.2022, 10:06, Новости дня
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Об этом говорится в сообщении спикера Госдепартамента США Неда Прайса, опубликованном на сайте американского внешнеполитического ведомства.

“Блинкен отметил риски для мировой безопасности и экономики, связанные с дальнейшей агрессией со стороны России против Украины, и отметил, что деэскалация и дипломатия является ответственным путем вперед”, – рассказал Прайс.

Bloomberg сообщало 22 января, что китайский лидер Си Цзиньпин во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным 15 декабря 2021 года мог попросить не вторгаться в Украину во время XXIV зимней Олимпиады, которая пройдет в Пекине с 4-го по 20 февраля 2022 года.  

Посольство Китая в России 23 января заявило, что публикация Bloomberg “является фейком и провокацией”.

Контекст:

Разговор Блинкена и Ван И состоялся на фоне наращивания Россией своих войск возле границы с Украиной, а также угрозы вероятного вторжения РФ.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

В Пентагоне сообщили 24 января, что Россия сейчас не имеет намерений идти на деэскалацию. Глава Минобороны Украины Алексей Резников в тот же день заявил, что Россия не создала ни одной ударной группировки, что бы свидетельствовало о подготовке ее вторжения в Украину. По мнению секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова, полномасштабное вторжение России в Украину на сегодня невозможно.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 января по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны сообщил, что представители СНБО работают для полной деэскалации и мирного урегулирования ситуации на Донбассе, в Украине все под контролем и причин для паники нет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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