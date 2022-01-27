Принц Эндрю требует суда присяжных в США

Адвокаты принца заявили, что он хочет предстать перед судом присяжных, чтобы оспорить иск, поданный Вирджинией Джуффре. В 11-страничном судебном документе, поданном 26 января, команда юристов принца Эндрю перечисляет ряд причин, по которым, по их мнению, ее гражданский иск должен быть отклонен.

Одним из факторов, по их заявлению, является согласие со стороны истицы. В документе говорится, что, вероятно, на самом деле Джуффре не понесла какие-либо травмы или ущерб, указанные в жалобе.

Адвокаты также отметили: принц Эндрю признает, что встречался с американским финансистом Джеффри Эпштейном примерно в 1999 году, но отрицает, что участвовал в каких-либо злоупотреблениях с ним.

Относительно якобы существующего фотографические доказательства предполагаемой встречи принца Эндрю с Джуффре, адвокаты заявили, что на данный момент им н хватает информации, чтобы комментировать это. Они также добавили, что подвергают сомнению обоснованность выдвинутых обвинений.

Контекст:

Принц Эндрю, герцог Йоркский – британский принц, вице-адмирал. Он является младшим ребенком королевы Великобритании Елизаветы II.

В 2010 году принца Эндрю сфотографировали в Центральном парке Нью-Йорка с Эпштейном, которого обвиняли в секс-торговле людьми. На тот момент Эпштейн уже был осужден по делу о вовлечении несовершеннолетних в проституцию. Кроме того, по данным СМИ, британский принц посещал дом финансиста в Манхэттене.

В 2015 году имя принца Эндрю фигурировало в судебных документах в рамках гражданского дела США против Эпштейна. Американка Вирджиния Джуффре говорила, что трижды встречалась с принцем до своего совершеннолетия. В интервью BBC принц заявил, что не помнит, что когда-нибудь встречался с ней. 10 августа 2019 года стало известно, что Эпштейн покончил жизнь самоубийством в тюрьме в Нижнем Манхэттене.

В августе 2021 года Джуффре подала иск против Эндрю, в котором она утверждает, что Эндрю принуждал ее к сексу трижды в период с 1992-го по 2002 год. В том же месяце бывшая помощница Эпштейна, 43-летняя Джоанна Шоберг заявила, что герцог Йоркский во время одной из вечеринок трогал ее за грудь и на тот момент ей был 21 год.

13 января 2021 года Букингемский дворец сообщил, что королева Великобритании лишила принца Эндрю воинского титула и королевского патронажа.

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