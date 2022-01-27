Какие тренды весны-2022 идеально подойдут для женщин за 50: примеры возрастных блогеров

Планируете обновить свой весенний гардероб, но не знаете, на какие вещи обратить внимание? Тогда берите пример с инфлюенсеров. Именно они рассказывают и показывают, что будет в моде. Вот какие тренды подойдут женщинам за 50 лет.

Тренч

Блогер Гитта Банко рекомендует сочетать тренч со свитшотом и спортивными брюками с лампасами. Тренч отлично вписывается в уличный и неформальный стиль. С его помощью можно создать креативные образы.

Толстовка и миди

Пилар де Арсе предлагает сочетать несочетаемые на первый взгляд вещи. Речь идет о толстовке и юбке миди с анималистичным принтом. Но мы видим, что смотрится это и правда эффектно, особенно если добавить пояс. В прохладную погоду можно сверху надеть пальто или плащ.

Вязаный жилет

Кармен Химено призывает утепляться за счет вязаного жилета. Носить его следует с блузой, надетой под низ. Выбрать брюки или юбку вы можете на личное усмотрение. В таком наряде можно отправиться как в офис, так и на шопинг. Вязаный жилет прекрасно вписывается в любой стиль одежды.

Кардиган и топ

Если вам позволяет фигура, то вы можете последовать примеру блогера Реньи Джаз. Она надевает коротенький топ (в виде спортивного лифа) под кардиган и сочетает это с брюками. Наиболее эффектно в данном случае смотрятся монохромные комбинации.

Джинсы и свитер

Анджела Борха предложила удобный вариант: сочетать синие классические джинсы из денима и полосатый свитер. В таком наряде можно отправиться в магазин: только не забудьте взять вместительную сумку-шопер. Что касается обуви, то здесь подойдут ботильоны. Если у вас невысокий рост, то можете отдать предпочтение обуви на танкетке.

Джинсы и туфли на шпильке

Еще один эффектный наряд предлагает блогер Ана Антолин. Речь идет о сочетании блейзера с джинсами и с туфлями на высокой шпильке. Такой наряд однозначно стройнит. Если вы комплексуете по поводу пышных бедер, то надевайте блейзер подлиннее.

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Косуха

Блогер Изабель Маркес не считает, что после пятидесяти лет нельзя одеваться в молодежном стиле. Почему бы не совместить кожаную косуху с джинсами и ботильонами? Выглядит такой наряд очень эффектно. В нем можно отправиться на байкерскую вечеринку, например.

Свитер оверсайз и брюки

Патриция Казарини нашла возможность скрыть недостатки фигуры в виде животика и объемных бедер. Для этого нужно лишь прикрыть паховую область за счет свитера оверсайз, а в качестве низа отдать предпочтение брюкам прямого кроя, которые не будут облегать фигуру. Завершат образ открытые босоножки или шлепанцы.

Брючный костюм

Если вы больше тяготеете к классике, то можете брать пример с блогера Александры Лапп. Она отдала предпочтение брючному костюму пастельного желто-салатового оттенка.

В таком наряде вы точно почувствуете себя настоящей бизнесвумен. Эффектно завершат образ элегантные туфли или босоножки на каблуке.

Парка

Так называется тканевая межсезонная куртка, обычно с капюшоном. Подобные изделия обычно носят подростки, молодежь, но блогер Тина Арц считает, что такая одежда вполне подойдет и тем, кому за пятьдесят. Парку можно сочетать с платьем и кроссовками.