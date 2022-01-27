На аукционе продается уникальная модель Range Rover

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27.01.2022, 9:43, Новости дня
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В рамках аукциона eBay выставили на продажу уникальный внедорожник Range Rover, который получил 6 колес и всего две двери.

Данная конструкция выглядит достаточно странной, однако интерес автолюбителей к транспортному средству остается весьма высоким. В качестве базы для последующей доработки взята модель 1978 года выпуска. Первый показ шестиколесного Range Rover состоялась в рамках мотор-шоу Roadshow на BBC Radio 1.

Известно, что под капотом внедорожника установлен 3,9-литровый бензиновый двигатель с мощностью 81 л.с. Автомобиль получил 4-ступенчатую автоматическую коробку передач. Приобрести модель с аукциона можно уже сейчас, однако стартовая стоимость редкого внедорожника уже достигает 13,1 тысяч долларов.



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