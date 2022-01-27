Mazda вернулся в США со старта производства кроссовера CX-50 2023 года

Первый экземпляр Mazda CX-50 2023, выпущенный с конвейера встретил лично президент и компании Mazda North American Operations.

Такие действия обуславливаются огромной заинтересованностью японского автопроизводителя в том, чтобы модель сумела завоевать американский рынок. Напомним, изначально сборкой моделей Mazda занимались на заводе Ford, однако уже к 2012 году приняли решение об окончательном сворачивании цеха с целью последующего импорта техники на рынок США.

Что касается нового кроссовера CX-50, то данный автомобиль позиционируют в качестве надежной и прочной модели, которая разрабатывалась исключительно для американских покупателей. Под капотом установлен 2,5-литровый бензиновый двигатель с автоматической коробкой передач. В дальнейшем поступят модификации с электрическим или гибридным силовым агрегатом.