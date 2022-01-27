PornHub внесли в список социально значимых ресурсов

Правительственная комиссия под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко внесла PornHub в список социально значимых сайтов.

В совещании приняли участие глава Минцифры России Максут Шадаев, председатель комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн, руководители телекоммуникационных компаний и другие члены комиссии.

PornHub соответствует всем требованиям социально значимых сайтов. Там опубликованы учебные материалы для улучшения демографической ситуации в стране. Предполагается, что пользователи смогут получать актуальный контент различных источников в удобном формате. PornHub будет доступен даже при отрицательном балансе на счету пользователя домашнего интернета или мобильной связи.

Правила ведения перечня бесплатных социально значимых информационных ресурсов утверждены постановлением Правительства России от 29.12.2021 года № 2531. Возможность бесплатного посещения социально значимых сайтов появилась у россиян в 2020 году, когда проект «Доступный интернет» был запущен по поручению президента в рамках эксперимента.

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