 

США решили «повременить» с санкциями против Путина

27.01.2022, 9:26, Новости дня
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Белый дом решил не вводить санкции против президента РФ Владимира Путина, так как это создало бы «технические трудности», информирует телеканал CBS со ссылкой на источники.

Корреспондент канала отметила, что «США могут ввести санкции против Путина, но на данный момент Белый дом решил не делать этого». По данным источников, это может создать «некоторые технические трудности», передает РИА «Новости».

Так, если ввести санкции против лица, с которым Вашингтон проводит переговоры, ему будет трудно путешествовать и координировать действия с партнерами.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Вашингтон хочет лояльного и управляемого президента России, поэтому и грозит ввести санкции против Владимира Путина.

Напомним, официальный представитель Белого дома Джен Псаки на вопрос о том, рассматриваются ли ограничительные меры против Путина, заявила, что США не отказываются ни от каких опций при рассмотрении возможных санкций против РФ на случай эскалации вокруг Украины.



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