 

Число погибших при нападении солдата-срочника в Днепре выросло до пяти

27.01.2022, 9:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В результате нападения солдата срочной службы Национальной гвардии Украины в Днепре погибли пять человек, в том числе одна военнослужащая умерла в больнице, сообщило МВД Украины.

По данным полиции, стрельбу начал солдат срочной службы Артемий Рябчук 2001 года рождения, в результате чего пять человек погибли, еще пять получили ранения, сообщается на сайте ведомства. 

«Среди погибших есть женщина, сотрудница завода «Южмаш». Вторая женщина – военнослужащий Нацгвардии – получила ранение. К сожалению, во время оказания медицинской помощи она скончалась», – говорится в сообщении.

По информации УНИАН, солдат взял автомат Калашникова и около семи тысяч патронов. Затем по неустановленной причине открыл огонь по военным Нацгвардии, после чего убежал. 

В Днепре ввели полицейскую операцию «Сирена». По тревоге поднят личный состав подразделений полиции и Нацгвардии. МВД распространило фото нападавшего.

Ранее сообщалось, что солдат-срочник открыл огонь в караульном помещении на территории Южного машиностроительного завода (ЮМЗ) в украинском Днепре, четыре человека погибли.

В прошлом году украинский военнослужащий, который находился под воздействием наркотиков, погиб в Донбассе, выстрелив из автомата себе в голову. Сообщалось, что «находившиеся рядом сослуживцы подначивали его нажать на спусковой крючок».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.01 / Генетики создали эликсир молодости для червей

13.10 / Мама мальчика, которого сбил кандидат в мэры Кривого Рога: Выбори – выборами. Не хочется, чтобы нас больше тревожили

19.07 / Букмекеры назвали фаворита в бое Беринчика и Лобова на голых кулаках

10.08 / Первый в истории Рады темнокожий депутат заступился за Магучих

12.01 / На горнолыжном курорте Захар Беркут остановился подъемник с 14 работниками комплекса

29.09 / В Тунисе назначена первая в арабском мире женщина премьер-министр

09.10 / Из-за пожара в жилом доме Петербурга эвакуировали 100 человек

27.12 / Во Франции задержан подозреваемый по делу о производстве химоружия в Сирии

08.10 / Смартфон Oppo A54s готов к выходу на рынок

17.10 / В США научились увеличивать емкость современных аккумуляторов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика