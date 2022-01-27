Число погибших при нападении солдата-срочника в Днепре выросло до пяти

В результате нападения солдата срочной службы Национальной гвардии Украины в Днепре погибли пять человек, в том числе одна военнослужащая умерла в больнице, сообщило МВД Украины.

По данным полиции, стрельбу начал солдат срочной службы Артемий Рябчук 2001 года рождения, в результате чего пять человек погибли, еще пять получили ранения, сообщается на сайте ведомства.

«Среди погибших есть женщина, сотрудница завода «Южмаш». Вторая женщина – военнослужащий Нацгвардии – получила ранение. К сожалению, во время оказания медицинской помощи она скончалась», – говорится в сообщении.

По информации УНИАН, солдат взял автомат Калашникова и около семи тысяч патронов. Затем по неустановленной причине открыл огонь по военным Нацгвардии, после чего убежал.

В Днепре ввели полицейскую операцию «Сирена». По тревоге поднят личный состав подразделений полиции и Нацгвардии. МВД распространило фото нападавшего.

Ранее сообщалось, что солдат-срочник открыл огонь в караульном помещении на территории Южного машиностроительного завода (ЮМЗ) в украинском Днепре, четыре человека погибли.

В прошлом году украинский военнослужащий, который находился под воздействием наркотиков, погиб в Донбассе, выстрелив из автомата себе в голову. Сообщалось, что «находившиеся рядом сослуживцы подначивали его нажать на спусковой крючок».