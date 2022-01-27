Вирусолог Чумаков назвал сроки завершения “последней большой волны” COVID-19 в России

Текущий подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 станет “последней большой волной” пандемии. Такое мнение выразил известный российский молекулярный биолог и вирусолог, доктор биологических наук Петр Чумаков.

По словам Чумакова, несмотря на рекордные показатели заболеваемости, пятая волна ковида скоро пойдет на спад. Специалист прогнозирует, что суточный прирост зараженных начнет снижаться уже к середине февраля. Об этом он рассказал в интервью отечественным журналистам, сообщает телеканал “Царьград”.

Петр Чумаков обратил внимание, что хотя коронавирус в России сегодня распространяется быстрее, чем прежде, новый омикрон-штамм COVID-19 имеет важное положительное отличие от предыдущих “собратьев”. Вирусолог напомнил, что “омикрон” вызывает гораздо более легкое течение заболевание, сравнимое с обычной простудой, а также имеет множество мутаций. Благодаря этому переболевшие им люди имеют высокий шанс получить сильный иммунитет к ковиду, который будет устойчив к различным версиям вируса, передает РИА ФАН.

Кроме того, Чумаков не разделяет опасения ряда специалистов о том, что “омикрон” создает почву для появления более смертоносного штамма коронавируса. По мнению профессора, в настоящее время эволюция вируса направлена на снижение патогенности, пишет Vse42.ru.