 

Вирусолог Чумаков назвал сроки завершения “последней большой волны” COVID-19 в России

27.01.2022, 9:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Текущий подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 станет “последней большой волной” пандемии. Такое мнение выразил известный российский молекулярный биолог и вирусолог, доктор биологических наук Петр Чумаков.

По словам Чумакова, несмотря на рекордные показатели заболеваемости, пятая волна ковида скоро пойдет на спад. Специалист прогнозирует, что суточный прирост зараженных начнет снижаться уже к середине февраля. Об этом он рассказал в интервью отечественным журналистам, сообщает телеканал “Царьград”.

Петр Чумаков обратил внимание, что хотя коронавирус в России сегодня распространяется быстрее, чем прежде, новый омикрон-штамм COVID-19 имеет важное положительное отличие от предыдущих “собратьев”. Вирусолог напомнил, что “омикрон” вызывает гораздо более легкое течение заболевание, сравнимое с обычной простудой, а также имеет множество мутаций. Благодаря этому переболевшие им люди имеют высокий шанс получить сильный иммунитет к ковиду, который будет устойчив к различным версиям вируса, передает РИА ФАН.

Кроме того, Чумаков не разделяет опасения ряда специалистов о том, что “омикрон” создает почву для появления более смертоносного штамма коронавируса. По мнению профессора, в настоящее время эволюция вируса направлена на снижение патогенности, пишет Vse42.ru.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.04 / «Врата в Преисподнюю»: Эксперты рассказали о причинах роста гигантской трещины в Сибири

15.07 / Мнение: Подрыв российско-турецкого патруля

31.12 / Мнение: Египетский стержень в Северной Африке и Средиземноморье

04.05 / Мнение: Письмо: “Через месяц ответила да”

28.09 / Лукашенко снова пытается обвести Путина вокруг пальца

31.10 / Мамина радость – Личное мнение

23.07 / Простая прогулка снижает риск развития 24 болезней, включая онкологию

11.07 / ВОЗ: в мире зафиксировали рекордный суточный прирост заразившихся коронавирусом

30.09 / Мнение: Забавный авантюрист под громким титулом “Владыка мира”

19.06 / Мнение: Там разберемся

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика