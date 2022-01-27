В Южной Африке уфолог обнаружил огромный НЛО

Известный уфолог Скотт Уоринг при помощи сервиса Google Earth изучал южную часть Африки и обнаружил весьма странную дискообразную структуру, которая по форме очень напоминает классическую летающую тарелку.

По словам Уоринга, загадочный металлический объект скрывался в роще деревьев, расположенной достаточно далеко от ближайшего населенного пункта. При этом, объект выглядит как классический диск с заостренным горбом в центре.

Уфолог указал координаты, по которым находился данный объект: 25°53’41.03″S 27°48’5.82″E

На фотографии исследователь обнаружил вокруг объекта огромный круг, похожий на те, что обычно находят очевидцы на полях.

Не менее загадочным является то, что спустя несколько месяцев НЛО исчезает из картографического сервиса. Именно этот нюанс позволил уфологу сделать определенные выводы. Он считает, что странный дискообразный объект принадлежит инопланетянам и он скрывался среди деревьев от ненужных взглядов.

Уоринг считает, что объект был припаркован в этом месте целенаправленно, чтобы положительно влиять на технологическое развитие человеческой расы. Уоринг уверен, что это место необходимо исследовать, чтобы получить больше информации.