В Украине установлен абсолютный рекорд суточного прироста инфицированных коронавирусом

“За сутки 26 января в Украине зафиксировано 32 393 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 4847, медработников – 797). […] Также за прошедшие сутки госпитализировано 3016 человек, летальных исходов – 154, выздоровело – 5237 человек”, – говорится в сообщении.

Сутками ранее в стране подтвердили 24,3 тыс. новых случаев COVID-19.

Показатель суточного прироста 26 января – рекордный, ранее зафиксированный максимум составлял 27 377 (3 ноября 2021 года).

Всего с начала эпидемии в Украине подтвердили 3 946 202 случая коронавирусной инфекции, скончались 99 738 пациентов с COVID-19, выздоровело 3 601 952 человека.

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По данным Минздрава, больше всего новых случаев COVID-19 подтвердили в среду в Ивано-Франковской (2862), Львовской (2696) и Житомирской (2467) областях, наибольшая суточная смертность – в Ивано-Франковской и Днепропетровской областях (по 13).

Всего за сутки 26 января в Украине сделали 164 734 теста на коронавирус.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В середине ноября 2021 года власти сообщили о начале спада четвертой волны коронавирусной инфекции. Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, сообщили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

В Минздраве ожидали очередной волны заболеваемости в конце января 2022 года.

20 января министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о начале новой вспышки коронавирусной инфекции. По прогнозам министерства, пик этой волны придется на середину февраля. Ляшко отметил, что текущая волна COVID-19 движется с запада на восток. В ведомстве полагают, что она вызвана распространением штамма коронавируса “Омикрон”.

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