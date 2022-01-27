Исследователи раскрыли тайны о снежном человеке

Снежный человек, бигфут, саскватч, йети – это загадочное существо имеет много имен.

Однако почти все сходятся в том, что выглядит оно как гигантская обезьяна, которая умело прячется от людей на протяжение тысячелетий в лесах Северной Америки. Достоверный физических доказательств его существования нет, но это не мешает тем, кто верит в него, продолжать выслеживать тайного обитателя планеты. О том, откуда появилась легенда о снежном человеке в Северной Америке и как поддерживается интерес к этому явлению сегодня.

Большая часть свидетельств о наблюдениях за йети приходит с северо-запада США. Возможно, это связано с тем, что отсюда когда-то ушло в народ одно из прозвищ загадочного существа. Судя по Орегонской энциклопедии, слово Sasquatch происходит от Sasq’ets, слова из языка народности, обитавшей на на юго-западе Британской Колумбии. Саскватч дословно можно перевести как «дикий человек» или «волосатый человек».

В 1884 году в газете британских колонистов в канадской Виктории появилась заметка о том, что в окрестностях было поймано существо «типа гориллы». Позже подобные заметки появлялись еще не раз, однако, все они были сочтены фальшивками. Автор книги о йети Джон Грин даже составил перечень подобных публикаций, которых за XIX и начало ХХ века набралось 1340 штук.

Новый виток этой истории последовал в 1958 году, когда издание Humboldt Times в Северной Калифорнии выпустило статью, где описывались гигансткие следы, которые запечатлели очевидцы возле Блафф-Крик. Периодически различные издания возвращались к этому случаю на протяжении последующих нескольких лет. Однако журнал Smithsonian Magazine предпринял собственное расследование, в ходе которого выяснил, что следы возле Блафф-Крик были шуткой. Дети автора этой шутки только после его смерти признались в этом журналистам.