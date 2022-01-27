 

Первую книгу об истории триатлона в России представит Ксения Шойгу

27.01.2022, 9:14, Разное
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В Московском Доме книги, сегодня, состоится презентация дебютного издания «Триатлон. История». В книге собраны рассказы из первых уст свидетелей важных событий из мира триатлона. Кроме рассказов очевидцев, издание опубликовало документы и фотографии, которые были предоставлены бывшими и действующими триатлетами России, Америки и Европы. Большая часть архивных сводок опубликована впервые.
В процессе работы с международными федерациями и отчетными протоколами, авторами было сделано несколько открытий. К примеру, было установлено, что первые соревнования по триатлону в СССР прошли в 1983 году в Литве. До этого, считалось, что этот спорт в Советском Союзе появился гораздо позже и его старт приписывали Эстонии. Особое место в издании отведено паратриатлону и ветеранам триатлетам. Как оказалось, среди спортсменов есть триатлет-любитель Борис Кириллов, который несмотря на возраст 86 лет, до сих пор выступает.

Над созданием книги работала Федерация триатлона России, атлеты, а также люди, которые были свидетелями зарождения этого вида спорта в СССР. Также, одним из соавтором издания стала Ксения Шойгу, президент ФТР.

В предисловии к изданию, глава Федерации заявила, что основной целью книги является желание рассказать спортсменам и просто любителям данного вида спорта, как все зарождалось, кто принимал участие в развитии триатлона и стал первооткрывателем в России. Это своеобразное погружение в мир триатлона, где представлены не только исторические факты, но и субъективное мнение ее создателей.

На предстоящей презентации книги, Ксения Шойгу проведет автограф-сессию и ответит на все вопросы участников.



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