В России запретят заниматься бизнесом гражданам моложе 30 лет

Государственная дума поддержала правительственный законопроект, предусматривающий введение возрастных ограничений для занятия бизнесменом.

Согласно тексту документа, теперь бизнес можно вести гражданам, достигшим 30-летнего возраста.

В пояснительной записке отмечается, что в целях устойчивого экономического развития люди, занимающиеся предпринимательской деятельностью, должны обладать достаточным житейским опытом и иметь трудовой стаж не менее пяти лет.

– Мы ежегодно сталкиваемся с сотнями, тысячами, миллионами банкротств. Чаще всего они связаны с низким уровнем финансовой культуры и кредитной грамотности у россиян. Граждане смотрят на положительные примеры успешного бизнеса, которых, безусловно, много в нашей стране, но ошибочно предполагают, что можно достичь финансового успеха не обладая соответствующими знаниями и навыками. Поскольку сложно создать какой-то тест или экзамен, способный проверить их возможности, решено ввести возрастные ограничения, – пояснил автор законопроекта Андрей Макаров.

Парламентарий добавил, что закон не имеет обратной силы и граждане, которые уже ведут бизнес в возрасте до 30 лет, смогут продолжить заниматься предпринимательской деятельностью. Также действие закона не распространяется на самозанятых.

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