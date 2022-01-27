Ядро Земли остывает гораздо быстрее, чем считали раньше

Расплавленное «сердце» Земли остывает быстрее, чем предполагалось раньше, что может повлиять на различные природные явления и ускорить «смерть» планеты, приводит The Independent неожиданный вывод швейцарских учёных. В своём недавнем исследовании они изучали минеральную прослойку между ядром и мантией Земли, теплопроводность которой оказалась примерно в 1,5 раза выше, чем считали до этого.



AP

Ядро Земли остывает быстрее, чем предполагалось ранее, и это может серьёзно повлиять на будущее планеты, приводит The Independent выводы швейцарских учёных. Результаты исследования, проведённого в Высшей технической школе Цюриха, были недавно опубликованы в научном журнале Earth and Planetary Science Letters.

Как рассказывает британская газета, на протяжении всей своей истории Земля остывала. Около 4,5 миллиардов лет назад, на заре её формирования, поверхность планеты представляла собой глубокий океан раскалённой магмы, которая со временем остыла и превратилась в кору, по которой теперь ходят люди. При этом сохранились процессы, которые поддерживают активность Земли, например, вулканы и тектоническое движение плит.

В то же время по-прежнему остаётся загадкой, с какой скоростью идёт охлаждение планеты и когда оно может прекратиться. В статье отмечается, что этот вопрос является ключевым для понимания, в каком направлении движется развитие Земли. Также его решение позволит предположить, как и когда произойдёт что-то вроде смерти Земли, после которой она станет похожа на неактивные планеты, такие как Марс.

Один из способов ответить на этот вопрос — погрузиться в изучение минералов, которые составляют прослойку между ядром Земли и её мантией. Здесь камни соприкасаются с расплавленным ядром, и благодаря этому можно определить степень охлаждения. Однако на самом деле изучать этот слой сложно, потому что он расположен глубоко под землёй и на нём сложно ставить эксперименты. Вместо этого в новом исследовании учёные изучали в лаборатории, как составляющие промежуточный слой материалы могут проводить тепло. Полученные данные позволили понять, что может происходить во внутренних слоях нашей планеты, объясняет издание.

Так, швейцарские исследователи изучили минерал бриджманит (силикат-перовскит), который составляет большую часть промежуточного слоя. К своему удивлению, они обнаружили, что это вещество обладает гораздо большей теплопроводностью, чем считалось. «Эта измерительная система позволила нам показать, что теплопроводность бриджманита примерно в 1,5 раза выше, чем предполагалось ранее», — заявил один из участников исследования, профессор ETHZ Мотохико Мураками. Такие данные заставляют предположить, что тепло, скорее всего, также быстрее покидает ядро планеты.

Если Земля остывает быстрее, то проявляющиеся в результате этого процесса различные эффекты также могут измениться. Например, может быстрее, чем предполагалось, замедляться движение тектонических плит. Кроме того, когда бриджманит остывает, он переходит в фазу пероскита, который лучше проводит тепло. Таким образом, накопление такого минерала может ещё больше ускорить охлаждение планеты. «Наши результаты могут дать нам новый взгляд на эволюцию динамики Земли, — считает Мураками. — Они предполагают, что Земля, как и другие твёрдые планеты Меркурий и Марс, остывает и становится неактивной гораздо быстрее, чем ожидалось».

Однако полное понимание происходящих процессов по-прежнему остаётся загадкой, подчёркивает The Independent в заключение. Учёные надеются провести ещё одно исследование, чтобы понять, из чего состоят внутренние слои Земли, и точнее определиться со сроками её полного охлаждения.