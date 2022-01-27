Хорватский премьер извинился перед украинцами за заявления президента

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович извинился перед украинцами за заявление президента страны Зорана Милановича, который сказал, что Украине не место в НАТО и в случае эскалации с Россией Загреб максимально дистанцируется от событий. Как пишет «Украинская правда», МИД Украины уже назвал слова Милановича пренебрежительным отношением и неблагодарностью за помощь, которую Киев оказывал Хорватии во время её борьбы за независимость, а также в борьбе с разрушительными пожарами.



AP

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович извинился перед украинцами за заявление президента страны Зорана Милановича. Как пишет «Украинская правда», соответствующее заявление премьера размещено на Twitter-странице хорватского правительства.

«Учитывая то, что у Украины наших солдат нет, а находящийся в Польше контингент уже вернулся, я не знаю, каких именно военных намерен вывести президент. Его заявление о коррупции на Украине — это не наша позиция, и я от имени правительства прошу прощения перед украинцами за такие несуразности», — заявил он.

Как напоминает издание, ранее президент Миланович заявил, что Украине не место в НАТО и в случае эскалации с Россией Загреб максимально дистанцируется от событий.

Отвечая на вопрос, как Хорватия отреагирует на ситуацию на Украине, Миланович сказал: «Мы не будем иметь с этим ничего общего, и нет ничего. Если будет эскалация, мы выведем из региона последнего хорватского солдата».

«Украине не место в НАТО. Когда Украина сменила власть, тогда это движение, которое не было демократическим, было переворотом», — среди прочего заявил он.

На это заявление уже отреагировал украинский МИД, пригласив посла Хорватии Аницу Джамич.

«Хорватский президент продемонстрировал своё пренебрежительное отношение и неблагодарность за помощь, которую Украина и украинцы оказывали Хорватии во время её борьбы за независимость, а также в борьбе с разрушительными пожарами в прошлом. Но мы уверены, что эта неблагодарность является его личной чертой и не распространяется на хорватский народ, с которым нас объединяет дружба и взаимное уважение», — заявили в украинском внешнеполитическом ведомстве.