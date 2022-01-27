Ценное чужое мнение: как меньше беспокоиться о том, что подумают другие, полюбить себя и стать увереннее

“Наплюй на мнение других”, – проще сказать, чем сделать. Ведь многие из нас по своей натуре нуждаются в чужом одобрении. А во времена, когда социальные сети и Интернет в нашей жизни присутствуют 24/7, избежать влияния лайков и комментариев гораздо сложнее.

Так что же делать и почему нас так сильно волнует чужое мнение?

Почему так происходит

Оказывается, это просто часть нашей эволюционной структуры.

“Как существа, привыкшие жить в социуме, мы все хотим быть понятыми и принятыми, мы хотим чувствовать себя в своей среде комфортно и уверенно, знать, что принадлежим к социальной группе. Да, мы социальные существа по своей природе, в далекие времена принадлежность к общине помогала нам выживать. Так что это заложено в нас природой”, – так объясняет данный феномен доктор Елена Турони, психолог-консультант и соучредитель Психологической клиники Челси.

Из-за этого врожденного чувства существует общее желание быть любимым и уважаемым. Таким образом, поиск одобрения у наших друзей, родственников и даже незнакомых людей часто является естественным. И хотя в определенных ситуациях нормально осознавать мнения других людей, именно тогда, когда это чувство становится всепоглощающим (и в центре внимания оказывается социальное одобрение), это может стать огромной проблемой.

Практические советы: как меньше заботиться о том, что думают другие люди

Наоми Хамбер, клинический психолог и руководитель отдела психического благополучия в Bupa, говорит: “Если вы боитесь мнения людей о вас, вы можете испытывать постоянную тревогу и беспокойство. Эти негативные чувства могут привести к плохому настроению, депрессии и социальной тревоге. Кроме того, вы можете замкнуться и наложить на себя социальные ограничения, а это может привести к низкой самооценке и неуверенности в себе”.

Более того, погружение в то, что думают другие люди, может отвлечь нас от наших собственных потребностей и желаний и в конечном счете может помешать нам жить так, как мы хотим.

“Неуверенность в себе и низкая самооценка играют огромную роль в одержимости переживаниями о том, что думают другие”, – добавляет Наоми.

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Если вы обнаружили, что испытываете страх перед мнением людей, то есть способы преодолеть эти негативные чувства. Вот как это можно сделать.

Также стоит отметить, что использование ниже предложенных практик поможет развить увереность в себе.

Признайте свои страхи

Вы можете попытаться понять больше о своем страхе, если будете записывать, что и когда вы испытываете: точные симптомы и то, что происходит у вас в голове.

Наоми Хамбер советует: “Может быть полезно завести дневник, чтобы вы могли определить любые закономерности или любые ситуации, которые вызывают ваши симптомы”.

Намного легче справляться со своими тревогами, когда вы лучше их понимаете.

Практикуйте сострадание к себе

Может быть, вы слишком строги к себе (независимо от того, связано это с низкой самооценкой или неуверенностью в себе). Так что забота о себе и сострадание могут помочь вам почувствовать себя лучше.

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Наоми говорит: “Попробуйте настроиться на свой внутренний голос и на то, как он говорит с вами. Важно быть добрым к себе и разговаривать с собой так, как если бы вы были своим лучшим другом – прощающим, добрым и поддерживающим. Практикуйте аффирмации и чаще хвалите себя, но обязательно за что-то важное. Идея состоит в том, чтобы создать позитивное представление о себе, основанное на правде и доказательствах, к которым вы можете обратиться за поддержкой”.

Постарайтесь расслабиться

Отличный способ держать страхи в узде – регулярно практиковать техники расслабления и дыхания. Наоми добавляет: “Когда вы почувствуете, что начинаете беспокоиться, попробуйте несколько легких дыхательных упражнений. Это должно помочь вам вернуться в настоящий момент”.

Дышите медленно и глубоко животом и сосредоточьтесь на ровном дыхании. Это не только замедлит ваш сердечный ритм и успокоит любое учащенное сердцебиение, которое вы испытываете, но и должно ослабить любые негативные мысли, которые вы испытываете.

Уделите минутку себе

Легко потеряться в мнениях и одобрении других людей, поэтому обязательно “заземлитесь” и подумайте о том, чего вы действительно хотите.

Определите свои собственные ценности и то, что важно для вас, – четкое понимание ваших ценностей может помочь вам принять правильные для вас решения, а не зависеть от мнений других людей. Напомните себе, что мнение других людей обычно говорит о них гораздо больше, чем о вас. Повторяйте это каждый раз, когда снова думаете о том, что кто-то может вас осудить, – это самый простой и доступный способ “заземления”.

Обратитесь за дополнительной поддержкой

Если вы все еще испытываете физические и эмоциональные симптомы, такие как беспокойство, тошнота или нервозность, и это влияет на вашу повседневную жизнь, то пришло время обратиться за поддержкой. Страх перед мнениями людей может привести к социальной тревоге и депрессии, поэтому следует помнить, что есть специалисты со специальным образованием и ранее полученным опытом в решении таких проблем, способные помочь вам.